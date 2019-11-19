افسحوا الطريق.. أصغر سيارة في العالم بسرعتها القصوى في معرض دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف معرض دبي الدولي للسيارات 2019 عن أصغر سيارة يمكن قيادتها على الطرقات في العالم، وهي سيارة بيل ترايدنت التي تعمل بالكهرباء والتابعة لمتحف ريبليز صدق أو لا تصدق!



ومن المقرر أن تعرض السيارة، التي دخلت موسوعة غينيس كأصغر سيارة إنتاج تجاري عالمياً، على نحو دائم خلال الموسم الـ24 للقرية العالمية، وذلك في متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!.



ونظمت مسابقة خاصة للمشاركين في المعرض، إذ تمكن الفائزون من قيادة أصغر سيارة في العالم على مسار مخصص. كما استمتع الرواد بفرصة قيادة السيارة في جولة خلال المعرض.



وصممت سيارة بيل ترايدنت خلال عامي 1965 و1966، وهي واحدة من بين أصغر سيارتين رسميتين في العالم، وهما من صنع شركة بيل الهندسية. ويبلغ وزن السيارة المصنعة في بريطانيا 80 كيلوغراماً فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 40 كيلومتراً في الساعة بفضل محركها الكهربائي ذي الأربعة أحصنة.



ويعتبر الطراز المصمم خصيصاً لمتحف ريبليز صدق أو لا تصدق! «نموذجاً رياضياً» مع سرعتين أماميتين، وترس عكسي واحد.

