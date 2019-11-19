تساقط الشعر بتزايد في الشتاء.. هل لنقص فيتامين «د» علاقة؟

المصدر: ميونخ - د.ب.أ



يتساقط الشعر في الشتاء بشكل متزايد، بسبب نقص فيتامين «د»الناجم عن قلة التعرض لأشعة الشمس، حسب مجلة «إن ستايل» الألمانية.

وأوضحت البوابة المعنية بالصحة والجمال أن نقص فيتامين «د» له تأثير سلبي على دورات نمو الشعر، كما تفقد الجذور قوتها، ومن ثم سرعان ما يتساقط الشعر.

ولمواجهة ذلك، تنصح «إن ستايل» بالعناية الجيدة بفروة الرأس، وذلك باستخدام المنتجات المخصصة للعناية بفروة الرأس المحتوية على خلاصة الكركم والجنسنج، والتي تعمل على تقوية بصيلات الشعر.

ويمكن أيضاً تطبيق منتجات العناية المحتوية على توليفة فعالة تتألف من فيتامين B6 وكبريتات الزنك وحمض الأزيلايك.

وإلى جانب منتجات العناية المناسبة، ينبغي أيضاً التعرض لأشعة الشمس على نحو كاف خلال أيام الشتاء المشمسة، لمساعدة الجسم على إنتاج فيتامين «د» بنفسه.

وبالإضافة إلى ذلك، تلعب التغذية الصحية دوراً مهماً في تمتع الشعر بالصحة والقوة؛ إذ ينبغي تناول الأغذية الغنية بالحديد كاللحوم الحمراء والخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي، والأغذية الغنية بالأحماض الدهنية الأساسية كالمكسرات وسمك السلمون (فيتامين B7) مثل الكبد البقري وصفار البيض ورقائق الشوفان والمكسرات.

