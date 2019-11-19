أميركية مشلولة تُكمل ماراثون نيويورك

المصدر: مؤسسة دبي للمستقبل

سجلت الأميركية تيري هانيجان فيرلاين اسمها في سجل التاريخ عندما أكملت ماراثون نيويورك لعام 2019، بحسب مرصد دبي للمستقبل. وعبرت المرأة ذات الـ65 عاماً خط النهاية في 3 نوفمبر الجاري، وبذلك أصبحت أول أميركية مشلولة تكمل سباق ماراثون، بالاستعانة ببدلة روبوتية. وقالت فيرلاين في بيان صحافي: «لا تستطيع الكلمات أن تصف شعوري وأنا أعبر خط النهاية، فلطالما كان ذلك حلماً لي، وآمل أن يشكل إنجازي مصدر إلهام للآخرين ويشجعهم على تحقيق ما يبدو مستحيلاً، خصوصاً عند الأطفال من أصحاب الهمم في أنحاء العالم كافة». ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست»، عملت فيرلاين في فيتنام في أواخر عشريناتها، وعندئذ شخّصها الأطباء بالساركويد؛ وهو مرض التهابي نادر مرتبط بالمواد الكيمياوية التي تعرضت لها خلال عملها. وبحلول عام 2011، أصابها المرض بالشلل من الصدر حتى الأسفل، لكن في العام التالي، بدأت فيرلاين باستخدام بدلة روبوتية من تطوير شركة «ريواك روبوتكس»، والتي ارتدتها لاحقاً خلال الماراثون على مدى ثلاثة أيام. وقالت فيرلاين: «لقد تمرنت جيداً حتى حققت إنجازاً رائعاً. أنا أشعر بالعرفان لمن أتاح لي هذه الفرصة للوقوف والمشي مجدداً كل يوم».

- فيرلاين: لا تستطيع

الكلمات أن تصف

شعوري، آمل أن

يشكل إنجازي مصدر

إلهام للآخرين.