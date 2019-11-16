أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

للمصور رسالة وهو يتجوّل بين آيات الله عز وجل في أعماق بحرٍ يعجّ بالجمال والتنوع متزيناً باللؤلؤ والمرجان، وهي رسالة تنبّه الإنسان إلى أهمية المحافظة على هذا الغنى البيئي تحت الماء، الذي يعد مظهراً مقابلاً للثراء الذي تتمتّع به الطبيعة البرية، الأمر يتعلّق بمهمة نبيلة تتمثّل في المحافظة على البيئة في البر والبحر، وتصبح لأيدي البشر مبادرات طيبة، تنبع من روحٍ تقدّر أهمية الحياة الطبيعية خير تقدير.. صورة للسمكة الصندوق التقطتها بخاصية الأنبوب الذي يضفي صفة فنية خاصة للقطة. والصورة من إمارة الفجيرة بدولتنا الحبيبة.