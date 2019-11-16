«ليوناردو» تجربة غنية بالمأكولات في أجواء ثقافية وتاريخية

المصدر: الامارات اليوم - دبي

كشف مطعم «ليوناردو»، الوجهة الإيطالية العصرية في دبي مارينا، عن دعوة الذواقة إلى الاستمتاع بتجربة استثنائية غنية بأشهى المأكولات، وتتيح لهم فرصة فريدة للتعرف إلى الملامح الفنية والثقافية والتاريخية لعصر النهضة، من خلال عدد من الأعمال الفنية التي تزيّن أنحاء المطعم.

ويتزين المطعم، الذي جاءت تسميته تيمناً بالفنان الإيطالي الشهير، ليوناردو دافينشي، بالعديد من مجسمات أعماله المبتكرة بالحجم الحقيقي، التي تضفي تأثيرات مذهلة تحمل الضيوف في رحلة تثقيفية ملهمة. وتضم قائمة الطعام تشكيلات كلاسيكية من المطبخ الإيطالي وغيرها من الأطباق الاستثنائية.