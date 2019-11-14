دبي تغنّي في اليوم الوطني.. من «لامير» حتى القرية العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ضمن الاحتفالات باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مجموعة من الفعاليات المميزة، من بينها الحفلات الغنائية لنخبة من الفنانين، هم: حسين الجسمي، وبلقيس، وعيضة المنهالي، وحمد العامري، بالإضافة إلى الفنان الكويتي عيسى المرزوق.

وتبدأ أولى الحفلات الموسيقية على الواجهة المائية في «لامير»، 29 نوفمبر الجاري، وسيحييها الفنان، عيضة المنهالي. كما ستشهد الواجهة نفسها حفلاً، في الأول من ديسمبر المقبل، للفنانة بلقيس والفنان عيسى المرزوق.

وسيكون الجمهور على موعد مع النجم، حسين الجسمي، في الثاني من ديسمبر المقبل، في «لامير»، وسيقدم باقة من أجمل أغانيه، كما سيطرب الفنان، حمد العامري، زوار القرية العالمية في اليوم ذاته.

وستشهد دبي، إلى جانب الحفلات الغنائية، تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنسجم مع أجواء الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات، التي تتيح المجال للعائلات لقضاء أجمل الأوقات بهذه المناسبة السعيدة، وكذلك توفر الفرصة للمقيمين وزوار المدينة للتعرف إلى التاريخ والتراث الإماراتيين الأصيلين، على مدار الأيام التي تحتضن فيها الفعاليات الوطنية.