أحمد مجان رئيساً لإدارة جمعية المخترعين الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انتخبت الجمعية العمومية التأسيسية لجمعية المخترعين الإماراتية في دبي، أول مجلس إدارة للجمعية، برئاسة المخترع الإماراتي المهندس أحمد عبدالله مجان، وعضوية كل من المخترع المهندس مطر سهيل المهيري نائباً للرئيس، والمخترعة الدكتورة وفاء عبدالله البلوشي أمينة السر العام، وعبدالعزيز عبداللطيف الخوري أميناً للصندوق، ومهرة محمد الجابري منسقة للجان والبرامج.

وأدار ممثل إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، أحمد الشيباني، اجتماع الجمعية العمومية للمخترعين، الذي عقد الليلة قبل الماضية، في مركز التنمية الاجتماعية بمنطقة الصفا في دبي، مؤكداً حرص واهتمام الوزارة بزيادة مساحة العمل التطوّعي في الإمارات، بما يقدم الصورة الحضارية لعطاء أبناء الوطن. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، أحمد مجان، إن «الجمعية تعدّ أحد روافد اهتمامات الإمارات اليوم بالاختراع والابتكار والذكاء الاصطناعي وبالبحث العلمي، بعد أن توّجته بتكريم القيادة الرشيدة لأوائل المخترعين في حفل تكريم أوائل الإمارات السنوي في دورته الأولى».

وأشار إلى أن «أمام الجمعية الوليدة مسؤوليات وتحديات عدة، منها إنشاء سجل وطني وجوائز في مجالات الاختراعات المختلفة، ودعم برامج إعداد وتطوير وتدريب الكوادر المتخصصة في مجال الاختراعات».