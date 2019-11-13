«إرث الأوّلين» يجمع مواهب موسيقية إماراتية وعالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني الـ48 للدولة «إرث الأولين» أن الأداء الموسيقي خلال الاحتفال لن يقل إبداعاً عن العروض البصرية، مشيرة إلى أن العمل يتسارع لوضع اللمسات الأخيرة على العرض الذي سيحتضنه استاد مدينة زايد الرياضية في الثاني من ديسمبر المقبل.

وينطلق العرض على أنغام مقطوعة «إرث الأولين»، التي ستعزف بمشاركة أكثر من 80 من الموسيقيين، بمن في ذلك أعضاء الأوركسترا الفيلهارمونية الملكية البريطانية، الذين ينضمون إلى موسيقيين إماراتيين للاحتفاء باليوم الوطني.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة المنظمة، سعيد السويدي، إن «الملحنين استلهموا روح موسيقاهم من النسيج الثقافي المميز للإمارات، الذي يحتضن أكثر من 200 جنسية مختلفة تعيش بتناغم مطلق في ظل قيم التسامح. وستترجم المقطوعات الموسيقية هذه الهوية المتفردة، فهي إماراتية بامتياز، إلا أنها تحمل بين أنغامها بعض اللمسات العالمية».