مرض يحدث مرة واحدة في العمر.. وأسبابه مجهولة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد الطبيب الألماني كريستوف ليبيش أن مرض النخالة الوردية Pityriasis rosea يندرج ضمن الأمراض الجلدية المزعجة، موضحاً أنه عبارة عن طفح جلدي حاد على شكل بقع حمراء، ويمكن أن يكون مصحوبا بحكة.

وأشار طبيب الأمراض الجلدية الألماني إلى أن سبب النخالة الوردية غير معروف، كما أنه مرض غير ضار، ويشفى من تلقاء نفسه، وغالباً ما يحدث مرة واحدة في العمر.

وأعراض هذا المرض تبدأ في الظهور على شكل بقعة واحدة تعرف باسم البقعة الأم أو بقعة الطليعة، ويمكن أن يبلغ حجمها 10 سم، وبعدها يحدث الطفح الجلدي بظهور بقع صغيرة معظمها بيضاوي وبلون يميل للحمرة مع ظهور قشور عليها.

من جانبه، قال الممارس العام الألماني أوفه بوبرت إن المرضى لا يعانون من حمى أو أي أعراض أخرى مصاحبة، ومع هذا قد يعاني البعض من حكة مزعجة قد تمتد قرابة ثلاثة أشهر. وأضاف أن أسباب هذا المرض غير معروفة، لكن يرجح الأطباء أنه يرجع إلى فيروس الهربس.

وأردف أن العوامل، التي تعزز من الإصابة بالنخالة الوردية، غير معروفة إلى حد كبير، لكن احتمالية الإصابة بالمرض تزيد مع التوتر، كما أنه لا يمكن للمصابين القيام بالكثير لعلاج هذا المرض، فهو يختفي من تلقاء نفسه تماماً كما جاء.

بدورها، أشارت الصيدلانية الألمانية أورسولا زيلربيرج، إلى أنه يمكن تخفيف الحكة المصاحبة من خلال بعض التدابير البسيطة مثل الابتعاد عن الاستحمام لفترة طويلة أو الاستحمام بالماء الساخن؛ حيث إنه من الأفضل الاستحمام بماء بارد ولفترة قصيرة. ومن الأمور المفيدة أيضاً استعمال كريم عناية مرطب عدة مرات خلال اليوم.

وفي حال الحكة الشديدة يمكن للمرضى استخدام أدوية الحساسية أو ما يسمى بمضادات الهستامين أو الكورتيزون، مع مراعاة استعمال الكورتيزون على المناطق المصابة فقط.