أعمـــــاق

المصدر: علي بن ثالث

مهما بلغ مدى محاولتنا وسعينا - نحن المصوّرين تحت الماء - لنقل ووصف أحاسيسنا ومشاعرنا التي تخالطنا خلال عملية الغوص، أو أثناء التقاط الصور تحت الماء بدقةٍ تامةٍ إلى المتلقي، فلن نستطيع التعبير عن حقيقة تلك المشاعر بالكلمات. لهذا السبب أعمل جاهداً في التقاط وتقديم صورة تعبّر عن نفسها، وتتكفّل هي ذاتها بتبليغ الرسالة، صورة تترجم شعوراً غامراً بعظمة الخالق عزَّ وجلَّ، خالق السماوات والأرض والإنسان، ودقة الخلق وروعة الإبداع في أصغر مخلوقاته تحت مياه البحار والأنهار.

صورة لزوج من عارية الخياشيم من إمارة الفجيرة.