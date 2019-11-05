هل وصله الخبر السار؟.. «سعيد» أحدث مليونير في سحب «دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبح مقيم سعيد الحظ في دبي أحدث مليونير في سحب سوق دبي الحرة لمليونير الألفية. ويعد سيد سعيد بازدار، أول فائز من جمهورية الدومينيكان بمليون دولار في سحب سوق دبي الحرة، إذ اشترى تذكرته عبر الإنترنت. وأعلنت إدارة السحب، أنه «يصعب التواصل مع الفائز حالياً، ولكن بالتأكيد سيفاجأ عندما يصله هذا الخبر السار».

وبعد سحب مليونير الألفية، أعلن عن فائزين آخرين في سوق دبي الحرة. وفاز سارافانان تشاندران (هندي يبلغ من العمر 41 عاماً) بدراجة نارية.

ويعمل تشاندران مهندساً كيميائياً في أبوظبي، وهو مشارك منتظم في عروض السوق على مدار العامين الماضيين. كما فاز محمد أسلم علي بدراجة نارية أيضاً.

وقدم عرض تقديمي للفائز السابق بمليون دولار، وهو الهندي ليلت شارما الذي يبلغ من العمر 37 عاماً.

وقال شارما خلال تسلمه الشيك: إن «فوزي بهذا المبلغ سيساعدني ويساعد عائلتي كثيراً، وأنا ممتن لسوق دبي الحرة».

