"كلايم أبوظبي" يوفر لزوّاره أكبر نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يفتتح "كلايم أبوظبي" أبوابه للزوّار يوم 29 نوفمبر الجاري في جزيرة ياس، حيث سيقدم تجارب استثنائية عالمية، تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأطول جدار تسلق داخلي على مستوى العالم. ويُشكل "كلايم" الإضافة الأحدث إلى مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية العالمية المميزة في جزيرة ياس، التي تشمل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وغيرها الكثير.

ويضم "كلايم"، أكبر نفق هوائي للقفز الحر بعرض 32 قدماً (10 أمتار) وبارتفاع 82 قدماً (25 متراً). سواءً كان الضيوف من المحترفين أو ممن يمارسون رياضة القفز الحر للمرة الأولى، وسيعمل المدربون المعتمدون لدى "كلايم" على توفير تجارب آمنة وحافلة بالمرح لجميع الزوار على اختلاف مستوى مهاراتهم. كما سيتمكن الأطفال من عمر ثلاث سنوات وما فوق من الاستمتاع بتجارب ومغامرات استثنائية ضمن أجواء آمنة مملوءة بالتشويق.

وتوفّر الوجهة الترفيهية الجديدة تجارب تسلق مميزة لمختلف المستويات، حيث سيتيح "كلايم" للمبتدئين خوض تجارب تسلق مختلفة بما يلائم مستويات تمرسهم، في حين يمكن للمتسلقين المتمرسين صقل مهاراتهم من خلال تسلق جدار "ذا ساميت" (The SUMMYT™)، الذي يمثل أطول جدار تسلق داخلي على مستوى العالم، ويصل ارتفاعه إلى 141 قدماً (43 متراً).

وفي معرض تعليقه حول افتتاح الوجهة الجديدة، قال المدير العام في "كلايم" جون روجرز، "يوفر كلايم تجارب ومغامرات لا تنسى للمقيمين والزوار القادمين لأبوظبي من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تصبح الوجهة الأمثل بالنسبة للصغار والبالغين معاً، سواء كانوا من المبتدئين أو المتمرسين، حيث سيتيح لهم اختبار قدراتهم ضمن بيئة ممتعة وآمنة تتيح لهم فرصة الاختيار بين خوض تجربة التحليق في أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وتسلق أطول جدار داخلي على مستوى العالم".

ويفتتح "كلايم" أبوابه رسمياً يوم 29 نوفمبر 2019، حيث سيستقبل الزوّار بين يومي الأحد والخميس من كل أسبوع من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 9 مساءً، فيما سيستقبلهم يومي الجمعة والسبت من الساعة 12 ظهراً ولغاية الساعة 11 ليلاً.