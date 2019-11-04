«جائزة الملتقى» تعلن عن القائمة القصيرة

المصدر: الكويت - رويترز

أعلنت جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في الكويت، أمس، القائمة القصيرة لدورتها الرابعة، وضمت خمس مجموعات قصصية من السعودية وتونس وسلطنة عمان وفلسطين ومصر.

وشملت القائمة «احتراق الرغيف» للسعودية وفاء الحربي، و«الساعة الأخيرة»، للتونسي سفيان رجب، و«صرخة مونش» للعماني محمود الرحبي، و«الطلبية سي 345» للفلسطينية شيخة حسين حليوي، و«مدن تأكل نفسها» للمصري شريف صالح.

وقالت جامعة الشرق الأوسط الأميركية في الكويت (إيه.يو.إم) راعية الجائزة، إن 209 مجموعات قصصية تقدمت للمنافسة على الجائزة هذا العام، واختيرت منها 10 مجموعات للقائمة الطويلة قبل أن يصل منها خمس فقط للقائمة القصيرة.

ويُقام حفل إعلان المجموعة الفائزة في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل. ويحصل الفائز على 20 ألف دولار في ما تُعد أعلى قيمة مالية لجائزة عربية بمجال القصة، بينما يحصل كل كاتب وصل إلى القائمة القصيرة على 5000 دولار.