9 نمور عالقة على الحدود.. بسبب الوثائق

المصدر: وارسو - د.ب.أ

تسابق حديقة حيوان في مدينة بوزنان البولندية الزمن لحماية تسعة نمور، تقطعت بهم السبل على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، منذ مطلع الأسبوع، وفقاً لما ذكرته مسؤولة بالحديقة أمس.

ونقلت النمور من إيطاليا إلى روسيا، لكنها أوقفت على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، يوم السبت الماضي، بسبب عدم وجود الوثائق البيطرية اللازمة.

ونفق واحد من النمور بسبب إصابته بالتهاب في الجهاز الهضمي، ربما نجم عن أنه كان يتم إطعام الحيوانات الدجاج فقط خلال عملية النقل، طبقاً لما ذكرته المتحدثة باسم حديقة حيوان «بوزنان»، مالجورزاتا شوديلا.

وأضافت أن الحيوانات التسعة الباقية في «حالة كارثية»، وأن عدداً منها سافر لأيام وهي داخل أقفاص خشبية مغلقة، ودون ثقوب للتهوية.

وتقدم مسؤولو الحديقة ببلاغ ضد صاحب النمور بسبب القسوة في التعامل مع الحيوانات، وسيحقق فيها مكتب المدعي العام. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر استخدام النمور في سيرك.