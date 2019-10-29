تايلور سويفت في ضيافة «علي بابا»

المصدر: بكين - د.ب.أ

من المقرر أن تشارك نجمة الغناء الأميركية، تايلور سويفت، في الحفل الخاص بشركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا»، والمقرر في شنغهاي الشهر المقبل، بمناسبة «يوم العزاب»، لتحول بذلك قدراتها الهائلة كنجمة إلى أكبر حفل سنوي للتسوق عبر الإنترنت.

وأفادت وكالة أنباء «بلومبيرغ»، أن سويفت (‏‏29 عاماً)، وهي واحدة من أكبر نجمات الغناء في العالم، ستنضم إلى عدد من المشاهير من أمثال المغنية الصينية «جي.إي.إم» (29 عاماً)، والمغنية وممثلة الأداء الصوتي اليابانية كانا هانازاوا (‏‏30 عاماً‏)، في شنغهاي، وذلك بعد أشهر من اختتام حفل مماثل لشركة «أمازون دوت كوم».

واختارت «علي بابا» «يوم العزاب» - وهو عطلة غير رسمية خاصة بالعزاب - وحولتها إلى حفل للبيع عبر الإنترنت. وكانت قد حققت في العام الماضي مبيعات بلغت قيمتها أكثر من 30 مليار دولار خلال 24 ساعة فقط.