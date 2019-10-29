دبي تطلق أول منتخب فتيات للألعاب الافتراضية والرقمية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن فريق «10 X ميديا»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ونادي دبي للسيدات، و«غرو-أب إيسبورتس» و«غالاكسي ريسر إيسبورتس»، أمس، عن التعاون في تشكيل أول منتخب للفتيات للألعاب الافتراضية والرقمية في منطقة الشرق الأوسط، ومواكبة للتطور الكبير الذي تشهده هذه الصناعة وتنامي جمهورها حول العالم، وتأكيداً على تطور مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب الافتراضية والرقمية تزامناً مع تنامي دورها كمنصة لاكتشاف وتشجيع المواهب المتميزة في مختلف المجالات المرتبطة بالمستقبل وصناعاته. وسيتشكّل الفريق من خمس فتيات من مختلف أنحاء منطقة دول الخليج العربية، وسيشارك الفريق في منافسات مهرجان «غيرل غَيمر» للألعاب الافتراضية والرقمية الذي يُعد أشهر المسابقات المخصصة للفتيات في هذا المجال على مستوى العالم، وتستضيف دبي منافساته للمرة الأولى في المنطقة خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل في «ميدان جراندستاند»، في حين سيشارك المنتخب الجديد في بطولات «لييغ أوف ليجيندز» العالمية على مدار العام.

ويمكن للفتيات ممن هن في سن الـ16 وما فوق من هواة الألعاب الافتراضية والرقمية ويتمتعن بمهارة كبيرة في ممارسة تلك الألعاب، التقدُّم للتسجيل للانضمام إلى المنافسات التأهيلية قبل النهائية، عبر الموقع: www.girlgamer.gg/‏‏‏‏dubai/‏‏‏‏gcclol، علاوة على ذلك، يمكن للفرق الحالية المكوّنة من خمس عضوات لكل فريق، التقدُّم للتسجيل كذلك للمنافسة في الشطر الخاص بمنطقة دول الخليج العربية للتأهل لنهائيات المهرجان.

و أكد عبدالله المنصوري، رئيس فريق «10X ميديا»: أن دبي بهذه الخطوة تؤكد مجدداً تصدرها كوجهة رائدة لصناعات المستقبل ومحور رئيس لكل ما هو مرتبط بها من أنشطة وفعاليات عالمية، حيث تواصل دبي ترسيخ مكانتها كمنصة لاكتشاف وتشجيع المبدعين والطاقات الخلاقة في كل المجالات، لاسيما بين الشباب، وموقعها كمنصة انطلاق نحو المستقبل بمواصلة رصد الفرص وحسن توظيفها بما يخدم في بناء جيل مؤهل للتعاطي بصورة فعالة مع التكنولوجيا.

فرصة نموذجية

قالت مديرة نادي دبي للسيدات لمياء خان: «مشاركتنا في هذه الخطوة المتميزة والخاصة بتشكيل منتخب منطقة الشرق الأوسط للفتيات للألعاب الافتراضية والرقمية، ودعم حدث كبير بحجم مهرجان (غيرل غَيمر) العالمي، أمر يتناغم بصورة كاملة مع رسالتنا والتزامنا التام بدعم المرأة وتأكيد فرص تطورها».