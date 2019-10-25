مصر: «أوبرا عايدة» تعود بقيادة أوكرانية إلى الأقصر

المصدر: الأقصر - وكالات



تشهد مدينة الأقصر بمصر عودة «أوبرا عايدة» بعد توقف دام 22 عاماً. ويقام العرض في معبد حتشبسوت، حيث أقيم آخر عرض لأوبرا عايدة أواخر عام 1997.

فيما يقام العرض الرسمي الثاني، يوم الإثنين المقبل.

وقال الخبير السياحى المصري، محمد عبدالحميد، إن عودة أوبرا عايدة لمدينة الأقصر مجدداً، سيكون له مردود كبير على قطاع السياحة الثقافية في مصر، وستحقق دعاية كبيرة لمقاصد السياحة الثقافية المصرية في مختلف أسواق العالم.

وأشار إلى أن عروض أوبرا عايدة التى انطلقت في ساحة معبد الملكة حتشبسوت أمس، أحدثت حالة من التفاؤل في الأوساط السياحية المصرية، وسبقتها استعدادات كبيرة من المحافظة، وبدت الأقصر في حُلة جديدة، وصورة لم تشهدها المدينة من قبل.

وبحسب اللجنة المنظمة، فإن عروض أوبرا عايدة سيحضرها عدد من أفراد الأسر الحاكمة ببلدان عربية وأجنبية، بجانب وزراء وسفراء مصريين وعرب وأجانب.

وكان معبد الملكة حتشبسوت قد شهد الليلة الماضية عرضاً مبهراً لأوبرا عايدة، جرى في أجواء اتسمت بسحر وغموض الفراعنة، وبحضور مئات المصريين، الذين أتيح لهم حضور العرض مجاناً.

يذكر أن عروض أوبرا عايدة في معبد الملكة حتشبسوت، يقدمها 140 من المغنيين والعازفين القادمين من الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، ويخرج العروض الألماني مايكل شتورم.

