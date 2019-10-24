«سجايا»: التسجيل في مخيّم آفاق حتى 30 الجاري

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت سجايا فتيات الشارقة، عن فتح باب التسجيل للدورة السادسة من مخيم آفاق القيادي السنوي حتى 30 أكتوبر الجاري، حيث ينطلق هذا العام تحت شعار «مهارات القرن الـ21»، ويستهدف الفتيات من عمر 15-17 عاماً، بهدف إيجاد جيل من الفتيات الإماراتيات اللواتي يتمتعن بفكر قيادي متطور قائم على الإبداع والابتكار.

وتأتي دورة هذا العام، خلال الفترة من 14 - 19 ديسمبر المقبل، لتأهيل الفتيات الراغبات في اكتساب مهارات قيادية بكفاءة وفاعلية، من خلال تنظيم دورات تدريبية مكثفة، تمنح المشاركات مهارات القرن الـ21 التي تضمن قدرتهن على التكيف مع متطلبات المستقبل، وتأهيلهن لأدوار قيادية تحقق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.