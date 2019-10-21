بالصور.. طريقة هندية غريبة لمنع الطلاب من الغش

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

اعتذرت مدرسة هندية بعد انتشار صور لطلابها وهم يضعون رؤوسهم في صناديق من الورق خلال الامتحان، بغية ثنيهم عن الغش. الأمر الذي أثار موجة كبيرة من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب موقع "دوتشي فيلا" الألماني

وكشفت مدرسة "كلية بهاغات" في ولاية كارناتاكا أنها قامت بتجربة لهذا الإجراء الجديد الأسبوع الماضي، وقام أحد الموظفين بتصوير الطلاب الذين كانوا يجلسون في صفوف أنيقة، وكانت رؤوسهم مغطاة بصناديق كرتون مفتوحة من جانب واحد وأمامهم أوراق الامتحان، وذلك لمنعهم من الغش.

وأدت الصور إلى موجة كبيرة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لإدارة المدرسة بسبب هذا الإجراء، كما وصف وزير التعليم في الولاية الهندية س. سوريش كومار، ممارسة المدرسة هذه بـ "غير المقبولة"، وأضاف في تغريدة على تويتر: "ليس لأي شخص الحق في معاملة أي شخص وخصوصاً الطلاب مثل الحيوانات. هذا التجاوز سيتم التعامل معه على نحو مناسب".

مدير المدرسة قال إن هذه التجربة تمت بموافقة الطلاب وقاموا بجلب صناديق الكارتون، مضيفاً "لم نجبرهم على ذلك بأي شكل من الأشكال. ويمكن ملاحظة أن بعضهم لم يضعوا الصناديق على رؤوسهم".