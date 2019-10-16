مصريات يحيين اليوم الدولي للمرأة الريفية بجوار الفراعنة

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

استعادت عشرات من النساء المصريات صوراً لحياة المرأة الريفية في مصر القديمة، خلال احتفالية نظمت بمدينة الأقصر أمس بمناسبة احتفالات العالم باليوم الدولي للمرأة الريفية.

وكانت المرأة الريفية في مصر القديمة تتدرب على تربية الماشية بجانب أعمال الزراعة، وكُنّ يتعلمن أيضاً كيف يكن زوجات وأمهات مثاليات، كما كُن يتدربن فى الصغر على الحرف المختلفة بالبيت وهن يساعدن في أعمال المنزل، بالإضافة إلى العمل في الحقل وقت الحاجة.

واختار مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري، الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مدينة الأقصر التاريخية بصعيد مصر، مكاناً لاحتفاله باليوم الدولي للمرأة الريفية، الذي يوافق 15 أكتوبر من كل عام.

وجرى الاحتفال بالقرب من معابد الفراعنة في المدينة الغنية بمئات المقابر وعشرات المعابد التي شيدها القدماء المصريون، بحضور وفود من النساء الريفيات في عدد من محافظات صعيد مصر، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة للمشروع، ومجموعة من صغار المزارعين.