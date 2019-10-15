ببصمة المصري القديم.. العثور على خبيئة من 20 تابوتاً

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

أعلنت وزارة الآثار المصرية اليوم العثور على خبيئة ضخمة من التوابيت الفرعونية الآدمية الملونة العاملة في منطقة العساسيف غرب مدينة الأقصر.

وتفقد وزير الآثار المصري خالد العناني يرافقه أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري، الكشف الأثري الجديد الذى ستعلن تفاصيله يوم السبت المقبل، حسب بيان عن الوزارة.

وأضاف البيان أن التوابيت المكتشفة وعددها 20 تابوتاً فرعونياً، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش الكاملة ولاتزال التوابيت المكتشفة مغلقة، مشيراً إلى أن البعثة الأثرية المصرية العاملة في منطقة العساسيف عثرت عليها بالوضع الذي تركها عليه المصري القديم، إذ عثر عليها مجمعة في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.