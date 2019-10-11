«ذا فيو».. إطلالة مهيبة على برج خليفة

المصدر: الامارات اليوم - دبي

تعد «ذا فيو» واحدة من صالات الشرفات الأرقى والأفخم في دبي التي تقدم المأكولات الحائزة على الجوائز، حيث يبرز بها برج خليفة بإطلالته المهيبة.

ويفتح «ذا فيو» أبوابه لمرتاديه يومياً من الساعة 6 مساءً وحتى 2 بعد منتصف الليل، حيث يجتذب جموعاً انتقائية مفعمة بالطاقة والنشاط من الزملاء والأصدقاء الذين يستعدون لتمضية أمسية رائعة ويتطلعون لتجاذب أطراف الحديث بينما يتلذذون بمشروباتهم أمام مشهد الغروب.

ويقدم «جونز ذا غروسر»، مستورد المأكولات الأسترالية الحائز على الجوائز، لرواد المطعم المأكولات الخفيفة، من بينها طبق تشاركوتيري وجبنة جونز ومقبلات الأنتيباستو، إضافة إلى إلأطايب المفضلة مثل الأرزية بالكمأة والفطر وبرغر جونز بلحم الواغيو.