«نيسان» بعد الهزات.. تغييرات عليا في الإدارة

المصدر: طوكيو - رويترز

عينت «نيسان موتور» النائب الأول لرئيسها، ماكوتو أوشيدا، رئيساً تنفيذياً، أمس، لتختار بذلك وافداً جديداً نسبياً على قطاع السيارات، الذي انضم إليه في منتصف حياته المهنية، ويشتهر بأخلاقيات العمل الصارمة، وتركيزه المستمر على خفض التكاليف.

وسينضم إلى أوشيدا المسؤول التنفيذي بـ«ميتسوبيشي موتورز»، أشواني جوبتا، في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات. وقالت الشركة إن الرئيس السابق لعمليات الصين، جون سيكي، الذي كان يعتبر على نطاق واسع أحد المتنافسين الرئيسين على منصب الرئيس التنفيذي، سيصبح نائب الرئيس التنفيذي للعمليات.

وسيتولى الثلاثة قيادة شركة هزتها اضطرابات في أعقاب سقوط رئيس مجلس إدارتها السابق، كارلوس غصن، العام الماضي، ورحيل رئيسها التنفيذي السابق، هيروتو سايكاوا.

وقال رئيس مجلس إدارة نيسان، ياسوشي كيمورا، إن «القيادة القوية لازمة، القيادة جماعية، حيث يدعم بعضهم بعضاً، ستكون أكثر شفافية».

وينتظر غصن محاكمته في طوكيو عن اتهامات متعلقة بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه.