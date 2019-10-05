«التجربة الفنية الإماراتية» تفتح باب التصويت على أفلام المرحلة الرابعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دعت «التجربة الفنية الإماراتية» الجمهور في الإمارات للتصويت عبر منصتها على أفلام المرحلة الرابعة من هذا المشروع الأول من نوعه لإنتاج أول فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور، بعد أن حققت المراحل السابقة نجاحاً لافتاً، وشهدت مشاركة واسعة من المواهب من مختلف إمارات الدولة.

ومثلت المرحلة الرابعة من التجربة الفنية الإماراتية نقلة نوعية في مستوى جودة التصوير من جميع الفرق المشاركة، وشملت العديد من مشاهد الحركة التي عكست مدى استفادة الفرق من الدورات التدريبية وجلسات التوجيه الفردي التي نظمها لهم الفريق الفني وإدارة هذا المشروع الفريد من نوعه.

وقال رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) الدكتور خالد عمر المدفع: «نتطلع دائماً إلى الكشف عن المواهب وتطوير الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الإعلامية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية في مجالات الإنتاج السينمائي الإبداعي والتقني كافة، مع توفير بيئة ملائمة للإبداع، ويسعدنا دعوة الجمهور إلى التصويت على أعمال الفرق المشاركة في التجربة الفنية الإماراتية تمهيداً لإنتاج الفيلم الإماراتي - تحت الشمس».

من ناحيته، شكر مدير العمليات في «التجربة الفنية الإماراتية» الدكتور مصطفى العيدروس،، إدارة مدينة الشارقة للإعلام على جهودها لتدريب وتأهيل المواهب الشابة المحلية للمشاركة والتعاون معاً لإنتاج أول فيلم إماراتي من صنع الجمهور، مشيراً إلى أن هذه التجربة ستُشكل بداية الانطلاقة الحقيقية لصناعة السينما الإماراتية، وستشجع فئات أكبر من الشباب على احتراف العمل السينمائي بمجالاته كافة.

يُذكر أن مشروع التجربة الفنية الإماراتية يُعَّد مشروعاً فريداً يعمل من خلاله فريق من المبدعين المحترفين في صناعة الأفلام، على إلهام المبدعين الحالمين بدخول عالم السينما.