علماء فلك: قد نكتشف زواراً من النجوم قريباً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لمح علماء الفلك عام 2017 جسماً بين نجمي أطلقوا عليه لاحقاً أومواموا.

واكتشف العلماء - حسب نشرة مرصد المستقبل في دبي - مؤخراً جسماً آخر، لكن باحثين أشاروا إلى أن هذا غيض من فيض، لافتين إلى أن أداة جديدة تسمى الملاحظات الكاشفة قد تساعد على الكشف عن مئات الأجسام كل عام، وستعين الباحثين في الكشف عن تركيب الأنظمة النجمية الأخرى.

وأضاف «المرصد»، أنه وفقاً لباحثي جامعة ييل الذين سينشرون دراستهم قريباً في دورية الرسائل الفيزيائية الفلكية، سيقلب تليسكوب ماسح ضخم الموازين عقب تدشينه عام 2023. وقالت مالينا رايس، إحدى الباحثات في الدراسة: «نتوقع أن نشاهد هذه الأجسام الطافية بكثرة،».

وأضافت «سنحصل على بيانات جمة بفضل التليسكوبات الجديدة التي ستدشن قريباً، ولن نضطر إلى التكهن».