حديقة دبي المتوهجة تستقبل الزوار بأضواء سحرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت شعار العودة إلى الطبيعة، أطلقت حديقة دبي المتوهجة (جاردن جلو)، في حديقة زعبيل، أول من أمس، موسمها الخامس.



وكشفت «جاردن جلو» عن الحديقة السحرية للمرة الأولى، والتي تقدم خدعاً بصرية بأشكال عدة، إذ تم استخدام 25 تصميماً من اللوحات الهندسية التي تبعث تأثيرات متنوعة على زوار الحديقة التي تقدم أيضاً عالماً مليئاً بالمغامرات البصرية والتعليمية في آن واحد.



ويحمل الموضوع الرئيس في الحديقة لهذا العام شعار «العودة إلى الطبيعة» والذي يضفي إثارة تنتشر في أجواء الحديقة، بصحبة الحيوانات المتوهجة في كل مكان، والتي تتضمن 500 من الأشكال والتصاميم المضيئة.

ومن معالم «جاردن جلو»، أكبر حديقة للمنحوتات الثلجية في المنطقة، والتي تحتوي على العديد من المنحوتات الجليدية المضاءة، باستخدام ما يقارب 5000 طن من الثلج، حيث تم العمل على تشكيل المنحوتات الجليدية داخل حديقة الجليد عند درجة حرارة تبلغ ثماني درجات مئوية.



وتبرز في الحديقة متنزهات الفن والجليد والأشكال المضيئة، بينما تقدم حديقة الديناصورات عرضها المميز بمشاركة أكثر من 100 ديناصور متحرك، مع مجموعة من الإضافات المبتكرة، وتتميز حديقة الديناصورات بمختبر الديناصورات الذي يعرض مراحل ولادة الديناصورات فضلاً عن وجود متحف الديناصورات، ويضم مجموعة من الهياكل العظمية للديناصورات بالإضافة إلى عرض المرحلة التاريخية لانقراض الديناصورات وكيف انتهى عصرها.



وتتألق ضمن مكونات «جاردن جلو»، الحديقة الفنية التي جهزت عن طريق إعادة تدوير نحو 100 ألف من القطع الزجاجية والخزفية والبلاستيكية والأطباق، ويمكن لزوار الحديقة الفنية الجديدة متابعة العروض الخاصة بالأشكال والتصميمات الفنية الجذابة.

