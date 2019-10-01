لعشّاق المغامرات.. رأس الخيمة تطلق وجهة جديدة في جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، بالتعاون مع شركة «تورو فيردي»، جولة منزلقات جبل جيس، التي تعد أحدث مغامرة تحتضنها الإمارة.

وتضم الجولة سبعة مسارات انزلاقية ترتفع فوق المنحدرات والأودية في جبل جيس، وترتبط بوساطة تسع منصات مختلفة. وتمتد المسارات الانزلاقية السبعة على مسافة قدرها خمسة كيلومترات (تراوح مسافة كل منها بين 337 متراً وكيلومتر) بمتوسط سرعة 60 كيلومتراً في الساعة.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، راكي فيليبس: «يحافظ جبل جيس على مكانته كإحدى أبرز وجهات السياحة والمغامرات التي تجعل من رأس الخيمة وجهة عالمية بامتياز، لذا من المهم أن نستمر في تطوير منتجاتنا وعروضنا، ويسعدنا كشف النقاب عن أحدث وجهة مغامرة في جبل جيس، وهي جولة منزلقات جبل جيس».

وأضاف أن «رأس الخيمة تحظى بشعبية واسعة كركزاً للمغامرات في أحضان الطبيعة، ونؤمن بأن إضافة منتجات جديدة ومبتكرة تمثل عنصراً جوهرياً لتلبية احتياجات الأعداد المتنامية من زوار الإمارة، لاسيما الباحثين عن المغامرات الشيّقة وعشاق النشاطات الرياضية، ونحن على ثقة بأن جولة المسار الانزلاقي ستجذب عشاق المغامرات من مختلف الأعمار في الدولة وخارجها».