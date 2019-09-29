وشم يكشف هوية رجل احتال على الشرطة

المصدر: روما - د.ب.أ

ذكرت الشرطة الإيطالية، أمس، أن رجلاً في صقلية يواجه غرامة كبيرة والمحاكمة لمحاولته التهرب من العقاب لقيادة السيارة من دون رخصة، من خلال انتحال شخصية توأمه.

وكانت الشرطة قد أوقفت الرجل البالغ من العمر 20 عاماً، وينحدر من ماسينا قبل أيام قليلة من أجل تفتيش شرطي روتيني على الطريق، ولكنه لم يكن يحمل أي وثائق، وأعطى اسم شقيقه للشرطي. وأقدم الشاب على هذا الفعل نظراً إلى أن شقيقه يمتلك رخصة قيادة على عكسه، ثم ظهر الشقيق بعد أيام قليلة لاحقة في قسم الشرطة المحلية لتقديم وثائقه، منتحلاً صفة السائق المخالف، غير أن الشرطة شكت في الأمر.

وأوضحت الشرطة في بيانها، أن الرجل الذي أوقفوه كان اسمه مكتوباً على ذراعه بالوشم. وكذلك الأمر مع شقيقه، ولاحظت الشرطة الفرق. وهذا قاد الشرطة إلى اكتشاف الخدعة، رغم أن الرجل الذي لا يحمل رخصة حاول إخفاء الوشم الذي كشفه بوشم آخر أكبر.