105 أفلام تُعرض للمرة الأولى في «الشارقة السينمائي»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نخبة من الأفلام التي تعرض للمرة الأولى تنتظرعشاق السينما في الإمارات عبر مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تنظمه مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، ومقرها الشارقة، فمن أصل 132 فيلماً يستضيفها المهرجان خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر، تقدم 105 أفلام تعرض للمرة الأولى منها في العالم، وأخرى على مستوى الشرق الأوسط، وبعضها الآخر في الخليج العربي ودولة الإمارات.

وتضم قائمة أفلام العرض الأول في المهرجان أعمالاً من 39 دولة من مختلف بلدان العالم، تم اختيارها من بين أكثر من 1454عملاً، وتقدم جميعها رغم اختلاف لغاتها مترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية، حيث يمكن للزوار متابعتها في «مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات» وبقية أماكن العرض الستة طوال أيام المهرجان.

ومن أبرز الأعمال التي يقدمها المهرجان: «آثار مخالب».. توثيق بصري أبطاله الحيوانات الضالة، و«الحس المشترك».. الإعاقة حين تتحول إلى هوية، و«ﻻ أسمع، ﻻ أرى، ﻻ أتكلم» عن الحياة التي ليست كما تبدو في الشاشات الإلكترونية، وفيلم الرسوم المتحركة «ذﻛﺮﻳﺎت ﻣﺎرا».. وهو محاولة خطيرة لتصوير الذاكرة.

وسيتمكن زوار المهرجان من مشاهدة هذه الأفلام وغيرها في إمارة دبي في كل من فيستفال سيتي يومي 26 و27 سبتمبر، وسيتي ووك من 3 إلى 12 أكتوبر، إلى جانب أماكن عرض الأفلام في إمارة الشارقة وهي قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات من 14 حتى 18 أكتوبر، وسينما زيرو 6 في الشارقة من 26 سبتمبر حتى 17 أكتوبر، والعربي سنتر من 15 حتى 17 أكتوبر، والخوانيج لاست اكزت من 28 سبتمبر حتى 13 أكتوبر، ولامير من 30 سبتمبر حتى 2 أكتوبر.