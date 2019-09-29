«جائزة سلطان لطاقات الشباب» تلتقي اليافعين في معرض العين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تشارك «جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب» في معرض العين للكتاب، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ويستمر حتى الثالث من أكتوبر المُقبل، وذلك من خلال منصة تتضمن كتيبات ومقاطع مرئية، تعرف الزوار بالجائزة وفئاتها وأهدافها.

تأتي هذه المشاركة، في إطار استقطاب أكبر عدد من الشباب واليافعين المواطنين والمقيمين بالدولة، لإعطائهم فرصة المشاركة في الجائزة، والتعرف إلى فئاتها وشروط وأحكام القبول وآليات اجتياز مراحل التحدي فيها.

وتضم الجائزة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في شهر فبراير الماضي، ثلاثة مستويات، هي: ذهبي وفضي وبرونزي، وذلك حسب متطلبات ينجزها المشارك لأقسام محددة، هي: المغامرة، والتطوع، والمهارات، والهوايات.

وتترجم الجائزة، التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء جيل يؤمن بقدراته، ويعمل على تنمية مهاراته الحياتية، ويدرك أهمية التعلم المستمر الذي يشمل مختلف نواحي الحياة الفكرية والجسدية، بهدف تأهيلهم للحياة العلمية والمهنية في المستقبل، وبما ينسجم مع مساعي دولة الإمارات العربية المتحدة، الرامية إلى تعزيز فاعلية المجتمع وإسهام فئاته الشابة في عملية التطور والبناء.

وتستهدف الجائزة الشباب واليافعين من الجنسين، الذين تراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، حيث يقوم المشارك في قسم المغامرة بالتخييم بأحد المواقع الطبيعية، التي يبادر باختيارها بنفسه ليظهر فيها قدرته على التعاطي مع التحديات اليوميّة، أما في قسم التطوع، فيمكن للمشارك اختيار نوع التطوع الذي يقوم بتنفيذه، على أن يكون ذا نفع اجتماعي.

وبالنسبة لقسم المهارات، يقوم المشارك بتوثيق مهارته التي يجب أن تندرج ضمن المهارات المعتمدة على موقع الجائزة، في مقطع مرئي من خمس أو 10 دقائق يبين فيه مستوى المهارة، وما يقوم به لتعزيزها. ورابع الأقسام هو الهوايات، حيث يقوم المشارك باختيار هواية من القائمة المعتمدة لممارستها وتوثيقها، من خلال مقطع مرئي تراوح مدته بين خمس و10 دقائق.

فئات الجائزة تشمل المغامرة، والتطوع، والمهارات، والهوايات.

تستهدف الجائزة الشباب واليافعين من الجنسين بين 13 و18 عاماً.