«غوغل» يحتفي بعيد ميلاده الـ 21

المصدر: إيناس محيسن - أبوظبي

احتفل محرك البحث الأشهر «غوغل» بالذكرى الـ21 لتأسيسه، حيث قام باستبدال شعاره المعتاد الذي يتصدر صفحته الرئيسة، بصورة لجهاز كمبيوتر قديم وعلى شاشته كتب اسم محرك البحث بالشكل القديم الذي كان عليه سابقاً، وبجانبه تاريخ انطلاق المحرك، وهو 27/‏ 9/‏ 1998. ويرجع تأسيس شركة غوغل إلى 4 سبتمبر عام 1998، التي بدأت كرسالة دكتوراه للاري بيدج وسيرجي برين في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا في يناير 1996، لتصبح بعد ذلك واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا عالمياً، ويعد الموقع الأكثر زيارة عالمياً. والطريف أن الشركة في بدايتها اتخذت من كراج سيارات بمنزل أحد أصدقاء بيدج وبرين في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا مقراً لها، وبلغ إجمالي المبالغ التي تم جمعها في وقتها لتأسيس الشركة الجديدة 1.1 مليون دولار أميركي تقريباً.

- يرجع تأسيس شركة

غوغل إلى 4 سبتمبر

عام 1998.