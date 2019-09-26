الناشطة المدافعة عن المناخ تفوز بـ «نوبل البديلة»

المصدر: استوكهولم - رويترز

اختيرت الناشطة السويدية المدافعة عن المناخ، غريتا تونبرغ، أمس، ضمن أربعة فائزين بجائزة رايت ليفليهود، المعروفة أيضاً باسم جائزة نوبل البديلة.

وقالت مؤسسة رايت ليفليهود، المانحة للجائزة، إن غريتا فازت بالجائزة «بفضل المطالب السياسية الملهمة والموسعة بتحرك عاجل بشأن المناخ، يعكس الحقائق العلمية».

وانتقدت الناشطة الصغيرة (16 عاماً) زعماء العالم، يوم الإثنين، قائلة إنهم لا يتصدون لتغير المناخ، وذلك خلال كلمة ألقتها في مستهل قمة للمناخ بالأمم المتحدة في نيويورك.

وكانت غريتا قد بدأت احتجاجات فردية أسبوعية أمام البرلمان السويدي قبل عام. وألهمت ملايين الشباب للنزول إلى الشوارع، في أنحاء مختلفة من العالم يوم الجمعة، لمطالبة الحكومات المشاركة في القمة بالتحرك العاجل.