المصورة لوريل تشور: الطب الصيني يغتال الحياة البرية

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

«عندما يكون إرثك الثقافي مضراً» عنوان اختارته مصورة هونغ كونغ العالمية لوريل تشور لجلستها الحوارية، التي أُقيمت في إكسبو الشارقة ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر».

فسرت لوريل سبب اختيارها للعنوان الذي أثار دهشة الكثيرين بالقول «أحياناً يحوّل البشر النعمة التي وهبها الخالق إياهم إلى نقمة، فهم يمتلكون كنوزاً نفيسة، لكن لا يقدرونها، بل يصل الأمر بهم إلى التفنن بمهارة في إفساد ما بين أيديهم».

وتابعت بعد أن عرضت مجموعة من الصور لأشلاء فيلة ملقاة في الأحراش قائلة: «إنها المذبحة التي تعرض لها ما يقارب 30 فيلاً على أيدي مجموعة من الصيادين غير الشرعيين، تلك الفيلة التي بيعت (أنيابها) في أسواق هونغ كونغ والصين، ومن هنا جاء عنوان جلستي اليوم».

تعاود لوريل الصمت لتعرض مجموعة من الصور لأسواق مخصصة لبيع أشلاء أسماك القرش، والحيتان الزرقاء النادرة، وبقايا من عظام الغزال الفريد، والقرود، وعاج الفيال، والسلاحف الخضراء، ليأتي صوت مصورة هونغ كونغ ضعيفاً مختنقاً: «تلك هي أسواق موطني ومثيلتها في الصين وأخرى على الحدود بين البلدين، وهكذا استطعت أن أدخل إلى تلك العوالم التي تخلى أصحابها عن آدميتهم وإنسانيتهم، وفقدوا عقولهم أمام المكاسب المادية الطائلة».

تفتح مصورة هونغ كونغ النيران على الطب الصيني من خلال مجموعة الصور التي عرضتها لأشلاء الحيوانات الفريدة والأسماك النادرة التي قالت عنها «إنها من أهم مصادر المواد الطبية التي تستخدم في بعض أنواع من الطب الصيني، ولم أتوقف عند حد التوثيق لهذه القضية بالصور فحسب».