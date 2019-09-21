الحكايات تنقذ الحياة البرية في العالم

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

«صور الحياة البرية الجميلة تجعل الناس يهتمون بالطبيعة، لكن الحكايات التي تحملها هذه الصور هي التي تبني علاقة وثيقة بيننا وبين العالم وطبيعته».

هكذا شرحت كاثي موران نائب مدير قسم التصوير في «ناشيونال جيوغرافيك» علاقة الحوار بين المصور والصورة من ناحية وبين هذه الأخيرة وجمهورها من ناحية ثانية، وذلك على منصة المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) في الشارقة.

ووصفت موران كيف انتقلت من آلية تقديم جمال الطبيعة بشكل محايد، إلى تسليط الضوء على قضايا البيئة وحماية التنوع في الحياة البرية، وقالت: «علاقتي الطويلة مع الطبيعة حملتني رسالة لكل فرد في هذا العالم مفادها: إنك مسؤول عن الحياة بأشكالها كافة أينما كنت».

وتابعت: «التصوير أصبح دليلاً على الانتهاكات ومرجعية لكل من يريد أن يتخذ خطوة إيجابية تجاه الحد منها، فالتجارة التي تستهدف الحيوانات بهدف تنشيط السياحة وجذب السياح، تدر أرباحاً كثيرة تجعل من وقفها عمليةً في غاية الصعوبة والتعقيد وتحتاج للكثير من الجهود والتعاون بين أطراف عدة».