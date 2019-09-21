نوافذ مجانية للزوّار على أسرار التصوير

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

نظمت كبرى المؤسسات المشاركة في نسخة هذا العام من «إكسبوجر» العديد من الورش والتدريبات المجانية للزائرين، من خلال مجموعة من الفصول التي أطلقت عليها «مدرسة التصوير».

وقال مدير تسويق المنتجات في شركة سوني الشرق الأوسط وإفريقيا مراد جيبسيلي: «إنه لشرف ومسؤولية كبيرة أن نشارك في هذا المهرجان الرائد في منطقة الشرق الأوسط، حيث إننا نهدف من خلال مشاركتنا إلى تعريف المهتمين بأحدث منتجاتنا، إذ نعرض كاميرا ألفا 7R بدقة 61 ميغابيكسل التي أطلقت في الأسواق العالمية في سبتمبر الجاري، حيث توفر دقة عالية للصور، بالإضافة إلى إمكانية التصوير المتواصل عالي السرعة».

وقال شاجي شانموغان، مدير قسم التكنولوجيا في غراند ستورز حول مشاركة الشركة في المعرض: «يقدم جناح (غراند ستورز) المتخصص بالعلامات التجارية الرائدة في مجال معدات التصوير الفوتوغرافي وملحقاتها، خصومات وعروضاً للزوار، بالإضافة إلى ورش عمل وندوات في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو».