صور غاريريروك وويلسن تروي فاجعة «تشرنوبيل»

المصدر: الشارقة ــ الإمارت اليوم

طرحت ندوة «أجيال تشرنوبيل» التي عقدت مساء أمس، ضمن فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر)، حكايات الصورة في جمهورية أوكرانيا وتأثير حادث انفجار مفاعل تشرنوبيل في الأماكن والأشخاص الذين يعانون الأمراض العضوية والنفسية التي تعرضوا لها.

وشارك في الجلسة المصوران البريطانيان جيفري غاريريروك، ورون بي ويلسن.

وقال غاريريروك: «بدأت العمل في التصوير وأنا طالب وعملت في شركة رياضية، ثم توجهت إلى صناعة فيديوهات السفر، واخترت أن أتميز فقررت أن أتجه إلى رواية قصة الصورة عبر الخرافات غير المتداولة، واخترت العديد من الأماكن التي ترتبط بها خصوصاً التي لم تعرفها الكاميرا، واخترت العمل مع منظمة مصورين بلا حدود».

بدوره قال ويلسن «أحقق الآن أحلامي، لأن الحلم في الماضي كان مجرد العثور على جهة تمول رحلاتي، واكتشفت أنني بدأت أتعرف على الأشخاص والمجتمعات وأنا في (منظمة مصورين بلا حدود)، وتأكدت أن الصورة لها حكاية ويمكنها أن تصنع الدهشة وقد تغير أشخاصاً وأماكن أيضاً».