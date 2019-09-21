«ليوناردو».. أطول ناطحة سحاب في القارة السمراء

المصدر: جوهانسبرغ - د.ب.

تستعد جنوب إفريقيا لافتتاح أطول ناطحة سحاب في القارة السمراء، الشهر المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ناطحة السحاب «ليوناردو»، التي تقع في قلب الحي المالي بجوهانسبرغ، يبلغ ارتفاعها 234 متراً، وتقع على مسافة قريبة من بورصة جوهانسبرغ. وتضم الناطحة 254 شقة سكنية، وثلاثة طوابق من شقق الـ«بنتهاوس» ذات التجهيزات المترفة، وخمسة طوابق من المكاتب إلى جانب محال تجارية ومطاعم.

وتضم قائمة أطول 10 مبانٍ في إفريقيا، أربعة في جوهانسبرغ، وثلاثة في دار السلام، واثنين في نيروبي، وواحداً في لاغوس، وفقاً لوكالة بلومبرغ.أ