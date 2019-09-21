سفينة أبحاث ألمانية تبحر صوب القطب الشمالي

المصدر: ترومسو، بريمرهافن - د.ب.أ

أبحرت سفينة الأبحاث الألمانية «بولارشتيرن» من مرفأها في مدينة ترومسو النرويجية، لقضاء نحو عام في المنطقة القطبية الشمالية. وستشق كاسحة الجليد، التابعة لمعهد «ألفريد فيجنر» في مدينة بريمرهافن الألمانية، طريقها نحو وسط المنطقة القطبية الشمالية، لتقوم برحلة استكشافية غير مسبوقة بهذا الحجم، بحسب بيانات المعهد. ووفقاً للبيانات، فإن الرحلة الاستكشافية، التي تحمل اسم «موزايك»، تبلغ كلفتها نحو 140 مليون يورو، ويشارك فيها أكثر من 70 معهداً علمياً من نحو 20 دولة ومئات الباحثين.

وسيتم توفير إمدادات للسفينة «بولارشتيرن»، عبر أربع كاسحات جليد أخرى وثلاث طائرات.