«وايب آوت ويكند» مهرجان الاسترخاء والأجواء العائلية

المصدر: الامارات اليوم - دبي

يقدّم مهرجان «وايب آوت ويكند» ليلة يوم الجمعة 11 أكتوبر من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى 11 مساءً، أجواءً ممتعة، حيث ستتحول الفسحة الخضراء خلف مطعم آيرس إلى حديقة ليلية، ويمكن للأصدقاء الاسترخاء والدردشة وقضاء وقت ممتع معاً في الهواء الطلق. أما أولئك الذين يرغبون في بعض الانتعاش وأجواء من الإثارة والحركة فيمكنهم الغوص في نشاطات مائية تستحق التجربة، وتشمل منحدر الانزلاق السريع في المرسى، وتحدي تخطي العوائق المطاطية الضخمة، ولعبة المصارعة فوق الماء، ولعبة التدحرج في فقاعات مطاطية ضخمة، وحوض سباحة كبيراً من المياه المالحة.

وسيخصص يوم السبت 12 أكتوبر للعائلات، ويتضمن مجموعة من الأنشطة المائية المعدة للأصدقاء والأهل برفقة صغارهم من الساعة 10 صباحاً إلى السادسة مساءً، بدءاً من بطولات كرة القدم المصغرة لجميع الأعمار، إلى الألعاب المطاطية الملونة، وحوض السباحة الكبير داخل المرسى، والألعاب المنظّمة على العشب الأخضر، ما يجعله يوماً ممتعاً لجميع أفراد العائلة.