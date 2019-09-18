ضبط 16 طناً من زيت الزيتون البكر المغشوش

المصدر: روما - د.ب.أ

ذكرت الشرطة الإيطالية، أمس، أنها ضبطت 16 طناً مغشوشاً من الزيوت كانت تُباع على أنها زيت زيتون بكر ممتاز، الذي يستخدم في المطاعم والمقاهي ومحال بيع الأغذية بالجملة في إقليم توسكانا.

وقالت إدارة سلامة الأغذية، التابعة لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري)، إن المحتالين أضافوا ملونات إلى زيت فول الصويا الأرخص سعراً، لبيعه كزيت زيتون بكر عالي الجودة. وأضافت أن المنتج المغشوش لا يمثل أي خطر على صحة الإنسان. وأنتج الزيت المغشوش في منطقة بوليا. وقالت الشرطة إن الشخص الذي يدير المنشأة التي ينتج الزيت فيها، قد وضع قيد الإقامة الجبرية، وإن هناك العديد من الأشخاص الآخرين قيد التحقيق.