طائر عقعق يتسبب في موت مسن أسترالي

المصدر: سيدني - د.ب.أ

ذكرت الشرطة الأسترالية، أمس، أن رجلاً مسنّاً توفي في حادث دراجة، بعد محاولته الهرب من أحد طيور العقعق جنوب سيدني.

وقالت الشرطة في بيان، نقلاً عن شهود، إن الرجل، (76 عاماً)، كان يستقلّ دراجته عندما صدمه الطائر، ما تسبب في انحرافه عن الطريق.

وجاء في البيان أن الرجل اصطدم بعد ذلك بسياج، ما تسبب في سقوطه على الأرض، وإصابته بجروح خطرة في الرأس. وتم نقله جواً إلى المستشفى في حالة حرجة، وتوفي في ما بعد.

وتحقق الشرطة في ولونجونج، ثالث أكبر مدينة في نيو ساوث ويلز، في الحادث.

ومع بداية الربيع، أصبحت أستراليا الآن في وسط موسم العقعق. وخلال هذا الوقت، يصبح طائر العقعق الأسترالي عدوانياً بشكل خاص، حيث يكون البيض والأفراخ في العش، وغالباً ما تنقض الطيور على البشر.