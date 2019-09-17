علماء يخلطون الأسمنت لأول مرة في الفضاء

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

نجح فريق من العلماء على متن محطة الفضاء الدولية في خلط الأسمنت في الجاذبية الصغرى للفضاء. ويمثل ذلك إنجازاً كبيراً لأنه قد يساعد مستقبلاً في بناء محطات ومستعمرات فضائية تمكننا من الحياة خارج الأرض.

وخلط الفريق المكونات الأساسية للأسمنت التي تتضمن مركب سيليكات ثلاثي الكالسيوم مع الماء، وبعد ذلك تركوه يتصلب على مدار 42 يوماً.

وقالت أليكساندرا رادلينسكا، العالمة في جامعة ولاية بنسلفانيا، في بيان صحافي أصدرته «ناسا»: «ندرك أنه توجد بعض الاختلافات بين الأنظمة الأرضية والفضائية وسنفحص هذه الاختلافات لمعرفة ما يساعد أو يعوق استخدام هذه المواد في الفضاء».

يمتص مسحوق الأسمنت المياه على الأرض فيكوّن خليطاً بلورياً، لكن الخليط يبدو في الجاذبية الصغرى مختلفاً، إذ لاحظ الفريق زيادة في مساميته بفعل الجاذبية الصغرى ما قد يؤثر على قوته.

وقالت رادلينسكا «على الرغم من أننا نستخدم خرسانة تستخدم على الأرض منذ وقتٍ طويل لكننا لم نفهم كيفية حدوث عملية الإماهة بالتفصيل حتى الآن».

وأجرى العلماء التجربة على عينات من الأسمنت محمية داخل أكياس، ولذا لم يختبروا تأثير بيئة الفضاء المفتوحة على عملية الإماهة.

لاحظ الفريق زيادة في مسامية الأسمنت، ما قد يؤثر في قوته.