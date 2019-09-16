ضابطات فلبينيات يُدرن أول مركز للشرطة النسائية

المصدر: مانيلا - د.ب.أ

أصبحت بلدة تقع وسط الفلبين الأولى في البلاد، التي يوجد بها مركز شرطة، تديره ضابطات بشكل كامل. ودشنت الشرطة الوطنية مركز الشرطة النسائية في بلدة «ماريا» في جزيرة سيكويجور، على بعد 669 كيلومتراً جنوب مانيلا، أول من أمس.

وقال البريجادير جنرال، ديبولد سيناس، أحد قادة الشرطة الإقليمية، إن «الخطوة ستعزز بقوة تمكين المرأة في دعم السلامة العامة والخدمات الأمنية في جميع مستويات وحدات ومكاتب الشرطة في المنطقة». وأضاف أن مركز الشرطة في «ماريا» بدأ بست ضابطات فقط، لكن يعمل الآن بقدرته الكاملة بـ21 فرداً.

وقال مدير الشرطة الإقليمية، الكولونيل أنجيلا ريجانو، إن ضابطات شرطة «ماريا»، تلقين تدريبات في القيادة وإطلاق النار وتقنيات القبض على الأشخاص، وعمليات أخرى للشرطة وإجراءات التدخل.

وأضاف أن مركز الشرطة النسائي هو جزء من برنامج الشرطة الوطنية، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على إسهام الضابطات في القوة.

وذكر مسؤولو شرطة أنهم منفتحون على الاستعانة بالمزيد من النساء في القوة، وسط دعوات لتجنيد المزيد من النساء.