روسيا: سنصنع محركاً لا مثيل له لطائرة ركاب أسرع من الصوت

المصدر: موسكو - د.ب.أ

بدأت روسيا العمل لصنع محرك مناسب لطائرة ركاب أسرع من الصوت، طبقاً لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أمس.

ونقلت الوكالة، عن مدير عام معهد أبحاث هندسة محركات الطائرات، ميخائيل جوردين، قوله إن العاملين بالمعهد باشروا العمل في إبداع محرك لا يوجد له مثيل بالعالم. وأشار إلى أنهم ينطلقون من الصفر لعدم وجود محرك من هذا النوع في روسيا والعالم، وعدم وجود المولد الغازي الذي يمكن أن يشكل حجر الأساس للمحرك اللازم لطائرة الركاب الأسرع من الصوت. ويرى جوردين أنه من الضروري أن يصنع المحرك قبل الطائرة، التي «سنراها بعد 15 عاماً تقريباً».

وقالت جريدة «ريبورتيور» الإلكترونية الروسية إن شركة «بوينغ» الأميركية، أيضاً، تعمل الآن على تصنيع طائرة الركاب الأسرع من الصوت.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد صرح - في بداية العام الجاري - بأن روسيا بدأت العمل في مشروع إنشاء طائرة الركاب الجديدة الأسرع من الصوت.

وتتسع هذه الطائرة لـ16 - 19 مقعداً للركاب، وتحلق بسرعة تراوح بين 2000 و3000 كيلومتر في الساعة.