باحثة ورجل أعمال يتقاسمان جائزة البيئة الألمانية

المصدر: أوسنابروك (ألمانيا) - د.ب.أ

فازت باحثة في علوم التربة ورجل أعمال يدير علامة «فروش» التجارية للمنظفات، بجائزة البيئة الألمانية المرموقة هذا العام.

وأعلنت المؤسسة الاتحادية الألمانية للبيئة (دي بي يو) أمس، في مدينة أوسنابروك أن الباحثة في علوم التربة بالجامعة التقنية في ميونيخ، إنجريد كوجل - كنابنر، ورئيس شركة ألمانية للمواد الكيماوية، راينهارد شنايدر، سيتقاسمان الجائزة التي تبلغ قيمتها 500 ألف يورو.

وذكرت المؤسسة أن كوجل - كنابنر (60 عاماً) أعدت بحثاً رائداً حول السعة التخزينية للكربون في الأرض، بينما يمارس شنايدر سياسة الاستدامة في كل قراراته التجارية.

ومن المقرر أن يسلم الجائزة الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير في 27 أكتوبر المقبل، في مدينة مانهايم.