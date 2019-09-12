جزيرة النور: فعاليات حرفية على مدى شهرين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنظّم جزيرة النور في الشارقة، على مدى الشهرين الجاري والمقبل، مجموعة من ورش العمل الحرفية والفنية، التي تستهدف الأطفال من عمر 5 - 15 عاماً، بالإضافة إلى ورش موجهة لكل الأعمار.

وتشتمل الورش على «فعاليات حرفية»، التي تتضمن «الأوريغامي» و«الصدف» و«الأعمال الفنية والورقية» التي تأخذ المشاركين في جولة خارج نطاق المدرسة والمنزل لتساعدهم على الانخراط مع أقرانهم بطريقة تنمّي خيالاتهم، إضافة إلى ورشة موجهة لجميع الزوار، وهي «تزيين الكب كيك».

وقال مدير عام جزيرة النور، محمود راشد السويدي: «نسعى لتقديم تجربة مميزة لزوارنا، من خلال الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية المتنوعة التي ننظمها على مدى العام، بما يلبي جميع الأذواق والاهتمامات، وكذلك من خلال ما تحتضنه الجزيرة من مرافق، ومناظر طبيعية تجعل منها وجهة مميزة».

وتشمل «فعاليات حرفية»، مجموعة من النشاطات التعليمية التي ينفذها متخصصون وفنانون تشكيليون، من خلال باقة من الورش، وهي: «الصدف» و«الأوريغامي» و«الأعمال الفنية الورقية» و«تزيين الكب كيك».