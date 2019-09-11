أمجد ناصر يتوّج مشوار الإبداع بأرفع جائزة في الأردن

المصدر: عمّان - رويترز

حصل الشاعر، أمجد ناصر، على جائزة الدولة التقديرية في الآداب، ليتوّج مشواراً، استمر قرابة أربعة عقود، بأرفع الجوائز في المملكة الأردنية.

وقالت وزارة الثقافة الأردنية، أمس، إن المرسوم الملكي بمنح الجائزة صدر، نظراً إلى ما قدمه هذا الأديب والشاعر الأردني من إسهامات حقيقية في شحن التجربة الشعرية المعاصرة بطاقة خاصة، انعكست بدورها على قصيدة التفعيلة، وتوظيفه للشعر في بعض مكونات السرد على نحو مميز.

وكان معرض عمّان الدولي للكتاب قد اختار أمجد ناصر «الشخصية الثقافية» لدورة هذا العام، التي تنطلق في نهاية سبتمبر الجاري.

ولد ناصر في عام 1955، ودرس العلوم السياسية، قبل أن يبدأ مشواره بالعمل في الصحافة. وترجمت أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والألمانية.

ومن أبرز دواوينه الشعرية «مديح لمقهى آخر» و«رعاة العزلة» و«وصول الغرباء» و«مرتقى الأنفاس»، وفي مجال الرواية أصدر «حيث لا تسقط الأمطار» و«هنا الوردة».