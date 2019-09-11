«شمة هواء» لاستكشاف ربوع الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي أحدث برامجها المحلية «شمة هواء» الذي صور بالكامل في دولة الإمارات.

يعرض «شمة هواء» الذي يقدمه التوأم عبدالله ونور فخر، والمعروفان إعلامياً بــ«توينزي» مُغامرات الثنائي المُثيرة في دولة الإمارات، إذ يصحبان المُشاهدين في رحلة بأنحاء الدولة يكتشفان خلالها العديد من الأماكن ويخوضان تجارب جريئة تبدأ في 15 الجاري.

ويتكون العرض الذي يندرج تحت فئة «الإنتاج المحلي» من 14 حلقة، إذ تنطلق رحلة التوأم من القرم الشرقي وحديقة المشرف بأبوظبي مروراً بجبل جيس في رأس الخيمة، وجزيرة القرش في خورفكان وصولاً إلى مضمار الدراجات في صحراء القدرة في دبي.

وتتنوع مُغامرات الثنائي بين الترحال والسباحة وركوب الدراجات والمنطاد، كما يجذب عبدالله ونور المشاهدين إلى مغامراتهما خفيفة الظل وقُدرتهما على التكيف والاختلاط اجتماعياً في أي مكان وهو ما يظهر واضحاً في البرنامج، فضلاً عن حرصهما الدائم على الحفاظ على البيئة خلال كُل مُغامراتهما.

وقال عبدالله: «أتاح هذا البرنامج لي ولأخي فرصة رؤية الإمارات من منظور جديد تماماً، فضلاً عن استكشاف مناطق سمعنا عنها، ولكن لم نزرها من قبل».

وأضاف: «عملنا بجهد لنُقدم خلال هذا العرض محتوى ترفيهياً وملهماً في الوقت نفسه للمُغامرين الصغار، وذلك لحثهم على المشاركة في أنواع مختلفة من الرياضات والأنشطة مع إبراز أهمية الحفاظ على البيئة لأننا جميعاً مسؤولين عن حماية الطبيعة وكوكب الأرض».

يعكس هذا العرض مُهمة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي، والتي دُشنت خصيصاً لتُلهم المُغامرين الصغار لاستكشاف العالم من خلال محتوى تعليمي ترفيهي، حيث تمد القناة أطفال المنطقة بمصدر موثوق المحتوى وبالخبرات التي تُثير اهتمامهم وتُشركهم في العالم من حولهم.