«رحلة أجيال».. شباب وكبار مواطنين يمشون «معاً»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في خطوة تهدف إلى مد جسور التواصل بين الأجيال لتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في حياة كبار المواطنين والمقيمين في أبوظبي، تم إطلاق مشروع «رحلة أجيال» ضمن برنامج «معاً» للمشاركة المجتمعية، والذي يهدف إلى مشاركة الشباب أحلامهم وآمالهم مع كبار المواطنين والمقيمين، الذين بدورهم سيقدمون النصيحة والإرشاد والمشورة عبر حكاياتهم وتجاربهم في الحياة.

وشارك في المشروع 50 متطوعاً من خلال منصة volunteers.ae لتمضية الصباح مع 30 من كبار المواطنين والمقيمين. ويهدف مشروع «رحلة أجيال» إلى تعزيز التكامل بين الأجيال، وتمكين الترابط المجتمعي من خلال الحث على أسلوب حياة أكثر نشاطاً، وزيادة التفاعل الاجتماعي مع كبار المواطنين والمقيمين. وستُقام الفعالية كل يوم سبت ولمدة شهر كامل في «ياس مول»، وستمتد لاحقاً إلى مناطق مختلفة في أبوظبي.