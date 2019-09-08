300 ناشط يحتلون سجادة «البندقية السينمائي»

المصدر: البندقية - د.ب.أ

احتلّ المئات من المتظاهرين المناهضين للتغير المناخي، السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي، أمس، قبل ساعات من مراسم ختامية لتوزيع الجوائز.

ووقف أكثر من 300 شخص يرتدون ملابس بيضاء، ويرفعون أعلاماً ولافتات على المساحة التي عادة ما يقف فيها نجوم السينما ليتم التقاط الصور لهم.

وشارك أيضاً أنصار حملة «لا للسفن الكبيرة» في البندقية، الذين يعارضون سير السفن الكبيرة في بحيرة البندقية، في المظاهرة التي بدأت أمس.

وكتب المنظمون على موقع «فيس بوك»: «الكلام واضح: الأرض مشتعلة! حان الوقت للكفاح والتحرك بجدية لاستعادة المناخ والعدالة الاجتماعية».